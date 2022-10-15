Президент Туркмении предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов по итогам выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане предложил рассмотреть перспективы использования портовой инфраструктуры Каспийского моря в интересах СНГ. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан», передает ТАСС.

Как рассказал Бердымухамедов, Туркмения видит большие возможности сотрудничества в Каспийском регионе.

По его словам, там можно сформировать современные системы комбинированной логистики с участием не имеющих прямого выхода к Мировому океану стран, которых в СНГ большинство.

Президент Туркмении предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря, в том числе мощностей Международного морского порта Туркменбаши, а также растущего торгового флота Туркменистана.

Как он считает, каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ и рассматриваться как зона приоритетного экономического партнерства.

Ранее сообщалось, что начальники генеральных штабов вооруженных сил стран СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества стран до 2025 года.