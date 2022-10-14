ЦБ зафиксировал резкую активизацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах

Финансовые мошенники резко активизировали свою деятельность в России по итогам 2019-2021 годов. В 2019-м у граждан было похищено 4,5 млрд руб., в 2021-м — 13,5 млрд, приводит слова директор департамента информационной безопасности Банка России (ЦБ) Вадима Уварова ТАСС.

«В 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда. Общая доля операций по переводу денежных средств без согласия клиентов, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2021 году составила 49,4 процента», — заявил Уваров.

При этом ущерб от деятельности кибермошенников во втором квартале 2022 года в России снизился на 5% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го и составил 2,8 млрд руб. Однако гражданам вернули меньше украденных средств — доля возвратов сократилась с 7,4% до 5%, заключил Уваров.

13 октября директор департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров заявил, что кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем на 2 тыс. руб. больше по итогам первого полугодия 2022 года. Усредненный показатель составил 13 тыс. руб.