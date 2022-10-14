Вице-премьер Новак ожидает увеличения экспорта российской нефти на 8% по итогам 2022 года

Россия может нарастить экспорт нефти к концу 2022 года примерно на 8%. Этому будет способствовать увеличение сырьевой добычи в стране, приводит слова вице-премьера Александра Новака «Интерфакс».

«Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом. Не намного, но выше. Экспорт будет выше примерно на 8%», — предположил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, российские нефтяные компании в этом году уже сумели переориентировать часть поставок с западных энергорынков на восточные. В то же время объемы добычи сырья позволяют удовлетворить не только внутренние потребности страны, но и обеспечить наращивание экспорта за рубеж.

«Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на новые рынки, смогли наладить новые логистические цепочки, соответственно, найти новые механизмы оплаты, в том числе переходы на расчеты в национальные валюты. Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт», — заключил Новак.

13 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не будет поставлять нефть государствам, которые введут предельные цены на сырье. Он назвал инициативу западных стран «плохим прецедентом», который может затронуть мировой энергетический рынок.