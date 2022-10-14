«Росатом» приступил к строительству первой в России «гигафабрики» накопителей энергии

Госкорпорация «Росатом» начала строительство в Калининградской области завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. «Росатом» начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответсвует таким ценностям «Росатома» как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать максимально-эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В церемонии официального старта строительных работ также приняли участие губернатор Калининградской области Антонт Алиханов, президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, а также генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

«Это долгожданное событие, с которым связаны серьезные планы развития инновационных секторов нашей региональной экономики. Уже сейчас очевидна кооперация будущего завода, развитие сопутствующих предприятий комплектующих, производственных и инжиниринговых бизнес-единиц, а также калининградского автопроизводителя «Автотор»», - сказал Антон Алиханов.

Первые батареи будут готовы в 2025 году. При проектировании завода заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать продукцию мирового уровня.

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (включая сопутствующие поддерживающие производства до 1500).

Общая площадь территории завода составит 23,6 гектара. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры – 135 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 млрд рублей.