ЦБ упростит взаимодействие банков России и зарубежья при трансграничных переводах в СБП

Порядок взаимодействия российских банков с иностранными кредитными организациями через систему быстрых платежей (СБП) будет упрощен. Речь идет о взаимодействии в рамках трансграничных переводов. Упростить процедуру намерен Центробанк России, следует из его сообщения.

«Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП», — следует из сообщения ЦБ.

Как ранее сообщала газета «Известия», система быстрых платежей может быть расширена за счет двух новых зарубежных направлений для переводов – Армении и Казахстана. Источники на платежном рынке сообщили газете, что сейчас этот вопрос обсуждается. Если инициатива будет реализована, россияне смогут переводить в эти страны деньги по номеру телефона на счета, открытые в местных банках.

Первой же зарубежной страной, куда можно будет отправлять переводы по номеру телефона, может стать Белоруссия.

По данным ЦБ, системой быстрых платежей пользуется более 30% россиян.