Орбан заявил о проигрыше Европы, которая переплачивает в 5-10 раз за энергоносители из США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны, отказавшись от российских энергоносителей в пользу американских, проиграли, так как за них Европа должна переплачивать в 5-10 раз. Об этом Орбан сказал в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, Венгрия не является единственной страной, которая задается вопросом о происходящем в Европе и кому это выгодно.

«Пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую. Если сравнить цены на газ в Америке с ценой, по которой газ из Америки продают Европе, увидим громадную разницу. В пять-десять раз дешевле энергия в Америке, чем у нас, где мы ее покупаем у них», — отметил он.

Премьер подчеркнул, что вопрос о том, «кто в этой ситуации выигрывает», нужно задать «американским друзьям».

«Мы, европейцы, конечно, проигрываем, и видим, что вы-то выигрываете. Россия, как минимум, не проигрывает. Европа в этом может только проиграть», — указал Орбан.

Венгерский премьер также напомнил о теракте на «Северном потоке».

«Последним газопроводом высокой пропускной способности является «Турецкий поток», который снабжает Венгрию. Если его тоже кто-то взорвет или выведет из строя, и наша страна, и Сербия сочтут это терактом, то будут действовать», — предупредил он.

Ранее Орбан заявил, что ЕС разделился по вопросу санкционной политики в отношении Российской Федерации.