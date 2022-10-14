Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование карт «Мир» из-за санкций США

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центральный банк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российской платежной системы «Мир» в стране из-за санкций США, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос о работе карт «Мир» на острове.

«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт «Мир» в банковской системе», — говорится в сообщении регулятора.

В середине сентября министерство финансов США опубликовало документ, согласно которому Вашингтон будет вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами Российской Федерации.

В начале октября сообщалось, что российские граждане обращаются в генконсульство РФ в Стамбуле из-за проблем с использованием платежной системы «Мир» в Турции. В диппредставительстве не смогли ответить на вопрос, какие меры планируется ввести в связи с указанной проблемой.

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