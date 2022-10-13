Handelsblatt: власти Германии могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море

Правительство Германии может отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море. Это намерение связано с резким сокращением поставок российского топлива из-за утечек на трубопроводной сети «Северных потоков», сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.

«Министерство экономики ФРГ больше не выступает против добычи нефти и газа в Северном и Балтийском морях <....> Столкнувшись с кризисом энергоснабжения, федеральное ведомство теперь готово к изменению курса», — говорится в материале.

Планам Минэкономики мешает коалиционное соглашение СДПГ (социал-демократов), «Союза 90/Зеленых» и СВДП (свободных демократов) в правительстве Германии. Однако резкий рост цен на энергоносители и угроза дефицита топлива в зимний отопительный период могут изменить расклад сил, утверждает Handelsblatt.

«В принципе, заявление Коалиционного договора верно, но текущая ситуация требует решений, соответствующих ситуации», — заявили представители Минэкономики ФРГ.

Изменение курса ведомства может способствовать реализации геологоразведочных проектов в немецко-нидерландской части Северного моря, сообщается в статье.

10 октября агентство Reuters узнало о предложении экспертной комиссии Германии правительству страны ввести двухэтапный план, направленный на смягчение негативных последствий усиления энергетического кризиса на экономику.

Первый этап предполагает госсубсидии домохозяйствам, малому и среднему бизнесу, а также компенсацию им расходов за централизованное отопление. Второй — оплату 80% газа по сниженным ценам, а остальные 20% — по рыночной стоимости. Реализацию проекта аналитики оценили в €35 млрд.