Россия намерена поставить в Китай 22 млрд кубометров газа по «Силе Сибири» в 2023 году

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Павел Львов/РИА «Новости»

Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланированы на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году. По итогам 2022-го ожидается, что объемы топливного экспорта по этому направлению составят 15 млрд кубов, приводит слова вице-премьера Александра Новака «Интерфакс».

«Газопровод «Сила Сибири», который уже построен. Мы в этом году по нему поставим 15 млрд кубических метров газа, в 2023 планируется 22 млрд кубов», — заявил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

При этом к 2027 году планируется выйти на уровень поставок по этому маршруту в районе 38 млрд кубометров газа. Он также добавил, что по итогам 2021 года России удалось добыть 764 млрд кубов.

12 октября вице-премьер Александр Новак заявил о начале подготовки России к нефтяному и газовому эмбарго Евросоюза. Для этого Москва уже сейчас переориентирует поставки с западных энергетических рынков на восточные. Данный фактор позволит России остаться одним из основных энергетических партнеров в мире.

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