В МИД Венгрии заявили, что нефтепровод в Сербию может быть построен через 1,5 года

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Reuters

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нефтепровод для поставок российской нефти из Венгрии в Сербию могут построить через 1,5 года. Об этом он рассказал на сессии в рамках Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Это займет около полутора лет, согласно плану, чтобы построить трубопровод, с помощью которого мы сможем обеспечить безопасность поставок в Сербию», — отметил Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия «абсолютно заинтересована» в выстраивании энергетического сотрудничества с Российской Федерацией. Он отметил, что Будапешт не согласится на санкционный режим, ставящий под угрозу безопасность поставок энергоносителей в Вегрию. Чиновник также объяснил, что его визит в РФ объясняется тем, что в «текущей ужасной ситуации» нужно общаться.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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