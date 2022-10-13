Санду призвала жителей Молдавии снизить потребление электроэнергии из-за кризиса

Жители Молдавии должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса. Слова президента республики Майи Санду приводит ТАСС.

«Призываю граждан максимально экономить электроэнергию и благодарю тех, кто уже откликнулся на призыв властей. Мы прилагаем эти усилия, чтобы не остаться без электроэнергии, чтобы сократить расходы, а также для нашего свободного будущего. Вместе мы переживем эту зиму и выйдем из нее сильнее», — заявила Санду.

30 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о сокращении поставок топлива со стороны российского энергохолдинга «Газпром». По итогам сентября экспорт компании в республику снизится на треть по итогам октября.

Изначально планировалось, что «Газпром» поставит Молдавии 8,06 млн кубометров в сутки в течение второго месяца осени. Однако на данный момент из этого объема энергохолдинг подтвердил лишь 5,7 млн кубов в день. При этом Спыну подчеркнул, что жителей республики не затронет массовое отключение газового снабжения. Власти страны предпринимают для энергобезопасности все возможные меры.