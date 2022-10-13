ЦБ зафиксировал отток денег россиян из банков три недели подряд

Россияне продолжают забирать свои деньги из банков — с вкладов и накопительных счетов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ о формировании ликвидности банковского сектора, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Начиная с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, объем наличных деньги в обращении (то есть, на руках у населения, в кассах организаций и банков) растет без перерывов. За период с 21 сентября по 12 октября общая сумма наличности в обращении увеличилась на 869,6 млрд рублей.

Активнее всего россияне снимали деньги с вкладов в первые два дня после начала мобилизации — 132 и 114 млрд рублей 22 и 23 сентября соответственно. После этого тренд несколько замедлился. В последние дни объем наличности в обороте в среднем увеличивался на 15-30 млрд рублей в день. Однако к концу третьей недели мобилизации (12 октября) отток средств населения из банков снова начал расти и составил 39,6 млрд рублей за день.

«Этот стабильный рост наличных в обращении означает, что продолжается отток средств населения из банков. Банки пытаются остановить его повышением ставок по вкладам, однако пока отток только ускоряется. Главные причины такого спроса на наличность — массовый отъезд граждан из страны», — объяснил «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

По его словам, «набег» населения на банки, начавшийся 21 сентября, повторяет ситуацию в феврале.

«Предыдущий более мощный «набег» произошел 24 февраля, он продолжался до 8 марта. За этот более короткий период объем наличности в обороте увеличился на 2,9 трлн рублей — то есть после начала спецоперации на Украине граждане забирали деньги из банков гораздо активнее, чем после объявления мобилизации», — отметил аналитик.

Осадчий добавил, что подобное увеличение объяемов наличности в обороте фактически означает их эмиссию и является фактором для роста инфляции.