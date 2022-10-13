Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе

Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации», которая возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, поставляющем газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK.

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра», — сообщило СМИ, добавив, что муниципалитет создал аварийный штаб.

Что за ситуация произошла на заводе, в настоящее время не сообщается. К данному моменту известно, что на месте присутствует охрана из сил норвежского ополчения, также туда вызвано подкрепление полиции.

Ormen Lange является вторым по величине газовым месторождением Норвегии.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил власти Норвегии в попытке нажиться на экспорте газа в Европу.

До этого сообщалось, что норвежцы в 2022 году получают рекордные доходы от продажи газа, при этом европейцы считают, что их союзники поступают некрасиво.