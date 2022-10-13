ФАС РФ возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за необоснованного повышения тарифов

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Мегафон» из-за того, что она, по мнению службы, необоснованно повысила тарифы на услуги связи в среднем 12%, передает РИА «Новости», ссылаясь на ФАС.

По данным службы, в мае под повышение цен оператора попали 16,5 миллиона абонентов. Также ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции.

В связи с этим служба проанализировала экономическую обоснованность повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи, что может привести к ущемлению интересов потребителей.

«В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» дело по признакам нарушения пункта первого, части первой статьи 10 «Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что ФАС было известно об изменении стоимости тарифов.

«Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи и компании, связанные с телекоммуникационными технологиями, опасаются резкого сокращения технических специалистов в связи с мобилизацией в России.