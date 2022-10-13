Минфин сообщил о планах использовать цифровой рубль в бюджетном процессе

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин планирует использовать цифровой рубль в бюджетном процессе. Министерство начало обсуждать соответствующую инициативу с Центробанком. Пилотный проект Минфин намерен запустить в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Цифровой рубль обязательно планируется использовать в бюджетном процессе, это будет уникальный инструмент для контроля за расходованием государственных средств, однако для начала он должен быть отрегулирован», — отметил Моисеев.

Сейчас, по словам замминистра финансов, Минфин обсуждает с ЦБ, как именно можно использовать цифровой рубль в бюджетном процессе.

«Цифровой рубль позволит государству лучше отслеживать целевое расходование бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег», — сообщили в ЦБ.

В середине февраля в России провели первые переводы в цифровых рублях. Систему начали тестировать Центральный банк страны (ЦБ) и другие участники рынка. Электронная версия национальной валюты отличается от привычного безналичного расчета. По оценкам экспертов, цифровой рубль способен помочь справиться с нелегальными транзакциями и кражей денег со счетов граждан. Кроме того, у него есть ряд преимуществ в использовании по сравнению с обычными безналичными деньгами.

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