Обозреватель Global Times Ху Сицзинь утверждает, что страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Германия, Франция, и весь Евросоюз начали открыто заявлять о том, что недовольны Штатами. Ху Сицзинь подчеркнул, что такую реакцию можно назвать «пробуждением в суровой реальности».

В качестве примера обозреватель привел критику со стороны федерального канцлера Германии Олафа Шольца в сторону принятого в США закона о снижении инфляции, который может привести к «серьезной войне тарифов». Ху Сицзинь также напомнил слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.

«Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США», — считает Ху Сицзинь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета заявила, что США осознают тяжесть положения, в котором окажутся страны Европы зимой в плане снабжения топливом, и планируют помочь им в этот период.