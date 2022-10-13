G7: Украина в 2023 году столкнется с крупным недофинансированием экономики

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Emilio Morenatti/AP

Министры финансов и главы ЦБ стран G7 предполагают, что в 2023 году Украина столкнется с дефицитом средств для финансирования экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2023 году Украина столкнется со значительным дефицитом финансирования для продолжения оказания базовых услуг, устранения наиболее критических недостатков инфраструктуры и поддержания стабильной экономики», — заявили в финансовом блоке G7.

«Большая семерка» поприветствовала недавнее решение МВД выделить Украине еще $1,3 млрд в рамках чрезвычайной поддержки.

Кроме того, министры финансов и главы ЦБ стран-членов G7 указали, что общие усилия объединения помогли осуществить выплаты в рамках бюджетной поддержки Украины на сумму $20,7 млрд

Ожидается, что с допподдержкой до конца года все неотложные финансовые потребности Украины будут покрыты.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в следующем году составят $3-4 млрд ежемесячно.

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