Украина договорилась с МВФ о внешнем финансировании на $35 млрд в 2022 году

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РИА «Новости»

Власти Украины договорились о внешнем финансировании на общую сумму $35 млрд. Слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой приводит «РИА Новости».

«Мы достигли значительного результата в 2022 году: договорились о финансировании в виде грантов и кредитов на сумму 35 миллиардов долларов от международных партнеров Украины», — заявила Георгиева.

Предоставления этой суммы должно хватить для финансирования потребностей страны в текущем году. Кроме того, МВФ рассчитывает в ближайшее время начать обсуждение с властями Украины бюджета и приоритетных направлений политики на 2023 год, уточнила Георгиева.

8 октября в Министерстве экономики Украины сообщили о падении ВВП страны примерно на 30% по итогам первых девяти месяцев 2022 года. При этом в ведомстве отметили относительное улучшение динамики по спаду экономики за последнее время. Так, в стране зафиксировали увеличение транспортных перевозок в связи с ростом экспорта агропродукции с помощью морского транспорта и наращивание транзита грузов железнодорожными путями.

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