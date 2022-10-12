ЦБ планирует усложнить выдачу ипотеки «от застройщиков» по сверхнизким ставкам

Центробанк (ЦБ) России разработал меры, направленные против экстремально низких ставок по ипотеке от застройщиков. Рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок и увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня, говорится в докладе ЦБ.

«Для купирования рисков на рынке ипотечного кредитования Банк России готов рассмотреть введение повышенных надбавок (например, 100%) для первоначального взноса на уровне 10–20%, то есть LTV (прибыль компании, полученная от одного клиента за все время сотрудничества с ним — «Газета.Ru») в диапазоне 80–90%», — сообщается в докладе.

Такая мера, по мнению аналитиков ЦБ, будет воздействовать на рискованные практики ипотеки на первичном рынке, поскольку большая часть подобных кредитов характеризуется высоким уровнем LTV. Второй вариант повышенных надбавок предполагает установление для «ипотеки от застройщиков» с нерыночным уровнем ставок макропруденциальных надбавок.

«Необходимо выделение «ипотеки от застройщиков» с нерыночным уровнем ставок (с поправкой на ставку субсидирования по госпрограммам) и установление для таких кредитов макропруденциальных надбавок. Эта мера не будет влиять на прочие ипотечные кредиты, но при ее реализации потребуется больше времени для нормативных изменений, в то время как риски будут накапливаться», — говорится в документе.

12 октября в ЦБ заявили о сокращении российскими банками выдачи ипотеки на четверть по итогам восьми месяцев 2022 года. За это время таких кредитов было предоставлено на 2,7 трлн рублей, в то время как за аналогичный период 2021 года — 3,6 трлн руб. Во второй половине года можно ожидать продолжение этой тенденции.