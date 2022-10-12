Мэрия Варшавы отменила новогодний праздник из-за усиления энергокризиса

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Власти столицы Польши Варшавы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за роста цен на энергоносители. Слова пресс-секретаря мэрии Моники Бейт приводит портал местной радиостанции Eska.

«Новогоднего праздника не будет», — заявила Бейт.

Причиной отмены одного из главных праздников страны стала высокая стоимость электроэнергии и усиление экономического кризиса, уточнил агентству Presserwis представитель мэрии по маркетингу Войчех Смех.

«Стоимость энергии возрастет в будущем году до 500 миллионов злотых (около $100 млн — «Газета.Ru»)», — объяснил Смех.

В настоящее время главной задачей мэрии Варшавы являются поиски любой возможности сэкономить. И отмена новогоднего праздника, включая непроведение концерта под открытом небом, стала одной из подобных мер, добавил он.

«На данный момент мы сосредоточены на поиске возможности сэкономить, поэтому было принято решение о том, что в этом году не будет организован концерт под открытым небом», — заключил Смех.

Варшава не стала единственным европейским городом, власти которого намерены вводить меры экономии на фоне усиления энергетического кризиса в регионе. Так, 13 июля правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку значимых построек, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената. Это обусловлено резким сокращением поставок российских энергоресурсов.

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