Биржевые и открытые ПИФы УК «Первая» заняли весь пьедестал рейтинга InvestFunds по привлечению средств за период с 1 по 30 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что всего за месяц инвесторы вложили в паевые фонды компании 13,7 млрд рублей. Такой результат стал рекорд ов2022 года для ПИФов УК «Первая».

Так, 1-е место занял «Фонд российских облигаций». В него инвестировано 4,4 млрд рублей. В его состав входят государственные, субфедеральные и корпоративные долговые бумаги отечественных эмитентов. 2-е место — «Фонд смешанный с выплатой дохода» с инвестициями в 4,1 млрд рублей. В его состав входят акции и облигации с динамичным перераспределением долей для большей стабильности. 3-е место же место занял «Фонд облигаций с выплатой дохода». В него инвестировано 2,9 млрд рублей. Он состоит из долговых бумаг наиболее надежных российских эмитентов из различных отраслей экономики. Фонд «Топ Российских акций» занял 7-е место с инвестициями в 0,9 млрд рублей. В его состав входят акции и депозитарные расписки из индекса Мосбиржи.

В Сбере отметили, что в связи с высокой волатильностью рынка, клиенты предпочитают консервативные инструменты. Востребованы фонды с выплатой промежуточного дохода: они позволяют автоматически получать деньги, не погашая паи.

В рейтинге самых доходных з-е место занял фонд «Сберегательный» (+0,64% за месяц). В него включены инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Фонд «Консервативный смарт» (+0,54%) занял 7-е место. Он включает инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации. При этом 10-е место занял фонд «Накопительный» (+0,05%). В него включены банковские депозиты и краткосрочные облигации.