ЦБ счел рискованным предложение Госдумы дать возможность зарубежным банкам открыть филиалы в России

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Предложение депутата Госдумы Анатолия Аксакова дать возможность зарубежным банкам открывать филиалы в России при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности воздействовать на нее мерами регулирования станет рискованной инициативой. Слова заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина приводит «Интерфакс».

«Если вы не контролируете в полной мере надзор над всей финансовой структурой и у вас действует только ее филиал, то есть вы не видите полный баланс той организации, которая осуществляет деятельность на вашей территории и не можете мерами регулирования его в полной мере контролировать, то это создает риски финансовой стабильности. Ровно поэтому открытие филиалов в большинстве стран запрещено», — заявил Заботкин в ходе выступления в Госдуме.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас в России иностранным банкам запрещено открывать филиалы. При надлежащем контроле со стороны Центробанка в настоящее время можно было «формально открыть окно».

«Сейчас окно, может быть, открыть, формально, по крайней мере. Я понимаю, что не побегут, но кто-то вдруг откликнется. Тем более, Центральный банк сейчас регулирование и надзор наладил таким образом, что вряд ли смогут «химичить», чего боялись раньше», — предположил Аксаков.

28 сентября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время изменение лимитов по снятию валюты со счетов невозможно из-за действующих против России международных санкций. По этой причине регулятор продлил лимит на снятие валюты со счетов граждан до 9 марта 2023 года.

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