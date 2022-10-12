Глава МИД Венгрии: страна не поддержит введение потолка цен на газ из РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в перерыве заседания глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге, что Венгрия не поддержит введение потолка цен на российский газ, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что введение искусственного ограничения цены на газ из РФ является «вредным, опасным» и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, так как Россия дала понять, что в случае установления предельной цены на свой газ она остановит поставки.

«Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — подчеркнул министр.

В связи с началом спецоперации на Украине ряд западных стран ввели масштабные санкции против России и призвали отказаться от поставок российских энергоресурсов.

В сентябре Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российский газ.

В октябре в ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций, однако источник в Совете ЕС опроверг введение в нем пункта о потолке цен на российский газ.