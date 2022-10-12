Промышленную экологию обсудят на форуме в Москве

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sgnorilsk.ru

В Москве стартовал IX экологический форум «Экология и промышленность. Организаторами форума выступили компания «Норникель», Общественный совет при Минприроды, а также Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

В работе мероприятия примут участие представители федеральных органов власти и северных регионов, ученые, общественники, а также специалисты промышленных компаний.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, выступая на пленарном заседании, рассказал о самом крупномасштабном проекте компании – «Серной программе». По его словам, реализация полномасштабной экологической стратегии в Норильске стартовала в 2016 году, когда в городе закрыли никелевый завод, и ситуация в городе изменилась кардинально.

«Ещё остаются два производства, которые выбрасывают большое количество диоксида серы в атмосферу, — НМЗ и Медный завод. Решить проблему призван самый амбициозный и при этом самый необходимый и абсолютно социальный проект «Серная программа». В нем нет никакой экономики. Он направлен на то, чтобы снизить почти до нуля выбросы в атмосферу. Масштаб его впечатляющий – на реализацию выделено 250 млрд рублей», — пояснил он.

Селезнев отметил, что первый этап программы – строительство мощностей на Надежде. При этом по плану сероутилизационное производство на НМЗ должны запустить в 2023 году. Так, 2,4 млн тонн серной кислоты будут переработаны в нейтральный гипс. Тем самым выбросы в НПР будут снижены в два раза.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство выступило инициатором того, чтобы продлить мораторий на плановые проверки. По ее словам, это решение обусловлено в том числе нагрузкой на сам бизнес и контрольные органы.

«В целом за последние годы нам всем удалось привлечь достаточное внимание к экологии. Сегодня есть понимание того, что ситуация находится в осознанном режиме», — сказала она.

Радионова пояснила, что ряд компаний не пришли к такому режиму, у них нет «осознанных решений и ответственного подхода к выполнению законодательства», вместе с тем есть и такой бизнес, который сформировал идеологию и принял стратегию на сохранение экологии. В пример, эксперт привела компанию «Норникель».

Она подчеркнула, что требования населения к экологии высоки, а это говорит о том, что Россия развита в этом вопросе. Отсутствие плановых проверок никакая не печаль для службы, все это добирается, благодаря активности населения, волонтерских движений, считает Родионова.

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