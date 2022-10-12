В Индонезии раскритиковали попытки США по введению потолка цен на нефть из России

Стремление Западных стран и США ввести предельные цены на нефть из России может ухудшить экономическую нестабильность в мире. Об этом заявила министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, передает портал Gulf News.

«Когда США вводят санкции с использованием экономических инструментов, это влияет на весь мировой рынок. И это создает неопределенность не только для Индонезии, но и для всех других стран, что не может не иметь неприятные последствия», — отметила Индравати.

По ее словам, Индонезия является крупным поставщиком сырьевых товаров. Поэтому убеждения США в необходимости введения потолка цен на российскую нефть не влияют на позицию страны, которая против таких ограничений.

Она добавила, что усилия по установлению потолка цен уже привели к снижению добычи нефти, что подрывает позиции США по снижению мировых цен.

9 октября The Washington Post писал, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена. По мнению редакции издания, этот шаг организации является «ударом» не только по Вашингтону, но и по ряду американских союзников.