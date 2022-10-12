МИД РФ: Москва будет настаивать на участии в расследовании теракта на «Северных потоках»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва будет настойчиво требовать участия в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток».

По мнению Грушко, нет смысла спрашивать о мотивах отказа Швеции от сотрудничества с Россией по данному вопросу, поскольку решения принимаются в других странах.

«Назвался груздем — полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО — мечта осуществилась: совершен террористический акт, удар по фундаментальным интересам европейцев», — заявил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что это выбор самой Европы — молчать, однако Россия будет продолжать настаивать на своем участии в расследовании.

27 сентября Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что у ведомства имеются данные о причастности западных стран ко взрывам на «Северных потоках».