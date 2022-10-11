Польша ввела предельные цены на электричество для особо нуждающихся предприятий и компаний

close
100%
Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta/Reuters

Власти Польши ввели заниженный тариф на электроэнергию для учреждений и предприятий, особенно пострадавших от усиления энергетического кризиса. Слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого приводит ТАСС.

«Мы представляем механизм максимальной цены для особо чувствительных предприятий, включая больницы, ясли, учебные заведения, органов местного самоуправления, а также для малых и средних фирм», — заявил Моравецкий.

Он также уточнил, что такие организации и компании будут платить по 785 злотых или около $160 за МВтч. При этом до недавнего времени эти показатели составляли в Польше от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. злотых (до $300-500).

11 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа. Причиной стало увеличение сырьевых доходов Осло от продажи ископаемого природного топлива на фоне роста цен на энергоносители. Моравецкий призвал власти Норвегии поделиться «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть