Польша ввела предельные цены на электричество для особо нуждающихся предприятий и компаний

Власти Польши ввели заниженный тариф на электроэнергию для учреждений и предприятий, особенно пострадавших от усиления энергетического кризиса. Слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого приводит ТАСС.

«Мы представляем механизм максимальной цены для особо чувствительных предприятий, включая больницы, ясли, учебные заведения, органов местного самоуправления, а также для малых и средних фирм», — заявил Моравецкий.

Он также уточнил, что такие организации и компании будут платить по 785 злотых или около $160 за МВтч. При этом до недавнего времени эти показатели составляли в Польше от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. злотых (до $300-500).

11 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа. Причиной стало увеличение сырьевых доходов Осло от продажи ископаемого природного топлива на фоне роста цен на энергоносители. Моравецкий призвал власти Норвегии поделиться «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной.