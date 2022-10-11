Bloomberg: российский бизнес заинтересовался привлечением капитала в Гонконге

Бизнес из России стал изучать возможности для привлечения капитала в Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg.

«Российские компании ведут переговоры с юристами из Гонконга с целью закрепиться в «более дружественной юрисдикции», чем Нью-Йорк и Лондон», — об этом заявил управляющий партнер ONC Lawyers Шерман Ян, чья компания уже провела предварительные переговоры с российскими клиентами.

По его словам, в последнее время стала расти заинтересованность со стороны российских компаний по переносу определенных видов деятельности в Гонконг. Некоторые организация интересуются возможностью совершать операции в Гонконге с сохранением деятельности в России. Источники агентства указали, что речь идет о компаниях в сфере ритейла и платежных сервисов.

Ян добавил, что приход российских компаний, скорее всего, не вызовет ажиотажа, так как юристы и банкиры, имеющие опыт работы в США или Британии, будут стараться избежать возможности взаимодействия с Россией. Также российским компаниям придется найти возможность переводить деньги в Гонконг, так как местные организации отказываются принимать рубли.

10 октября агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо Госдепартамента США с соответствующим предостережением, сообщило, что власти США пригрозили Гонконгу санкциями за помощь лицам, находящимся под санкциями. Автор письма также обращает внимание, что репутация города как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и норм.