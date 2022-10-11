Поставщики продуктов попросили ретейлеров ослабить требования к остаточному сроку годности

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Производители и поставщики продуктов попросили торговые сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров из-за нестабильного спроса со стороны покупателей и заказов от ретейлеров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» главе Минпромторга Денису Мантурову.

«Руспродсоюз» предлагает Мантурову рекомендовать федеральным ретейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. То есть качество товаров ухудшаться не будет, просто необходимо уменьшить число излишних требований, отметили в публикации.

В письме также указали, что производители и поставщики все чаще стали встречаться с практикой хаотичного всплеска заказов со стороны ретейлеров. При этом запас продукции на складах не всегда может соответствовать жестким требованиям торговых сетей. Из-за этого поставщики могут получить штрафы за недопоставку товаров или же им приходится утилизировать товары с хорошими потребительскими качествами, но не проходящие по остаточному сроку годности для торговых сетей.

Аналитики посчитали, что сейчас не стоит жестко регулировать вопрос по остаточному сроку годности. При этом рекомендаций от Минпромторга было бы достаточно для решения разных споров. Кроме того, ретейлеры должны идти навстречу поставщикам и разделять с ними риски, если не хотят потерять трафик и товары в магазине.

22 сентября в пресс-службе Минпроторга заявили, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику. В министерстве полагают, что целесообразно максимально использовать рыночные методы и проводить корректировки только по отдельным группам товаров.

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