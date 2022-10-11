Еврокомиссия оценила ущерб от введения новых санкций против России

РБК: ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России составил €123 млрд

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) оценила ущерб Евросоюза (ЕС) от введения восьмого пакета санкций в отношении России в €123 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ЕК.

Как отмечает издание, речь идет об объемах двусторонней торговли России и стран ЕС, а конкретно импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых теперь невозможна из-за введенных ограничений.

Как ранее заявляли в Евросоюзе, в общей сложности новые ограничения затронут поставки из России на €7 млрд. С учетом этой суммы, как указывает издание, ограничения на импорт достигают почти €90 млрд, включая поставки российских нефти и нефтепродуктов на €65 млрд, которые должны быть прекращены к началу следующего года.

6 октября страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. Документ запрещает экспорт в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и других товаров.

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Санкции против России
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