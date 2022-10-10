Глава Минэкономики Франции пообещал выделить €100 млрд для борьбы с энергокризисом

Стоимость принятых правительством Франции мер по борьбе с ростом цен, в частности на энергоресурсы, может составить €100 млрд до конца 2023 года. Слова министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэра приводит Reuters.

«В октябре 2021 года мы приняли одно из самых важных решений за последние пять лет, введя ограничение на рост тарифов на электроэнергию и газ <....> В общей сложности в 2021, 2022, 2023 годах мы должны потратить 100 миллиардов евро, чтобы защитить наших соотечественников от стремительного роста цен», — заявил министр во время дебатов в Национальном собрании.

При этом правительство не намерено повышать налоги для предприятий и граждан ради финансирования субсидий в рамках борьбы с последствиями энергетического кризиса. По словам Ле Мэра, ситуацию пока держит под контролем и относительно низкий уровень среднегодовой инфляции (6,2%) относительно среднего показателя по Евросоюзу (10%).

10 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о рисках глобальной рецессии в 2023 году из-за усиления энергетического и финансового кризисов. Замедление темпов экономического роста грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время общий урон от спада глобальной экономики к 2026 году достигнет $4 трлн.