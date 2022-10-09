Лидеры стран ЕС на саммите в Праге не нашли решений по выходу из энергокризиса

Прошедший с 6 по 8 октября в Праге саммит ЕС не принес Европе решений по возможному выходу из энергетического кризиса без участия России. Дискуссия по этому вопросу была очень бурной, но участники так и не пришли к согласию, передает ФАН.

«По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Прояснений пока не наблюдается», – отмечает телеканал Das Erste.

На саммите обсуждался вопрос совместных закупок газа или «денег из Брюсселя», отмечает «Ридус».

Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры стран ЕС считают, что новых долгов быть не должно и нужно использовать имеющийся фонд средств на восстановление экономик стран ЕС после пандемии COVID-19.

«Может быть, появятся и совершенно другие решения, ведь следующий саммит пройдет уже через две недели в Брюсселе», – предполагает Das Erste.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала о том, что государства Европейского союза заявили в рамках неофициальной встрече в Чехии, что продолжают поддерживать Киев.