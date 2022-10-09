Bloomberg: возможные санкции против металлургов могут быть «сейсмическими»

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Валерий Шустов/РИА «Новости»

Санкции, которые Лондонская биржа металлов может наложить на российские компании, станут «сейсмическим событием» для металлургической отрасли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что 6 октября биржа начала обсуждение возможных ограничений в отношении компаний из Российской Федерации.

Издание отмечает, что запрет может означать, что металл из РФ, на который приходится порядка 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди, больше не может поставляться на все склады Лондонской биржи металлов, на которых хранится металл, используемый для поставок по фьючерсные контрактам, когда срок их действия истекает.

Bloomberg отмечает, что основная часть металлов продается напрямую от производителей покупателям, минуя склады биржи.

Ранее стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) может ввести санкции против российской горнорудной промышленности, что станет потрясением для индустрии по всему миру. 

Если подобные меры будут приняты, то они станут проблемой для таких компаний, как швейцарская Glencore Plc., которая сотрудничает с «Русалом».

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