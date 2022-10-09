В правительстве Британии не исключили отключения электричества зимой из-за кризиса

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Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Надим Захави заявил, что предстоящей зимой жители Великобритании могут столкнуться с возможным отключением электричества в связи со сложившимся кризисом. Об этом сообщает Sky News.

По словам политика, сейчас возможный сценарий с выключением электроэнергии оценивается как маловероятный.

«Это чрезвычайно маловероятно, но мы должны готовиться к любому сценарию. Но я хочу сказать, что у нас есть резервы, — сказал он. — Я уверен, что когда наступит Рождество и будет холодная погода, мы будем находиться в устойчивой позиции», — подчеркнул Захави.

Также в британском энергорегуляторе Ofgem заявили, что стране угрожает дефицит газа на фоне энергетического кризиса. На фоне тяжелого энергетического и экономического кризиса в Британии, страна решила зафиксировать возможность долгосрочных поставок СПГ.

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