В Норвегии спрогнозировали рост нефтегазовых доходов в четыре раза по итогам года

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Норвегия прогнозирует, что доходы от нефтегазового сектора по итогу 2022 года будут выше в четыре раза, чем по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Norskpetroleum.

В публикации указали, что доход от нефтегазового сектора в 2022 году будет на уровне 1,17 трлн крон (более $109 млрд). Это в четыре раза больше, чем в 2021 году (228 млрд крон).

Там также добавили, что основная часть доходов уйдет в суверенный фонд национального благосостояния, чей размер находится выше отметки в $1 трлн. При этом в прогнозах на 2023 год доходы могут вырасти еще на 18%, до 1,38 трлн крон.

Ранее в воскресенье обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте. Как отмечает автор, после введения санкций против России и ограничения российских энергоресурсов Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на поставки голубого топлива в Европу. По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Осло открыт к такому диалогу.

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