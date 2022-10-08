«Роснефть» стала управляющим оператором проекта «Сахалин-1»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» и исключении из него компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (дочерняя компания ExxxonMobil).

Это вынужденное решение, продиктованное необходимостью возобновления бесперебойной и безопасной работы проекта и обеспечения надежного энергоснабжения жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин. Ранее компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» в одностороннем порядке объявила форс-мажор по всем контрактным обязательствам в рамках «Сахалин-1», полностью отказалась от выполнения функций оператора, фактически заблокировав работу проекта. В результате были остановлены не только отгрузка нефти, но и поставка газа жителям Приморья. Решение президента позволит возобновить полноценную работу проекта в кратчайшие сроки.

Новым управляющим оператором проекта «Сахалин-1» станет дочерняя компания «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Как сообщает РБК, новый оператор получит все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед», а все имущество передается России.

Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал о реализации соглашения о разделе продукции.

«За весь период действия соглашений выручка от реализации углеводородов, добытых в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), составила около 160 миллиардов долларов, сообщала Счетная палата по итогам проверки хода реализации соглашений за 2018 год. При этом в бюджеты всех уровней из этой суммы поступило лишь 47 миллиардов долларов, то есть менее трети», — заявил он.

По его мнению, если бы месторождения разрабатывались на стандартных условиях, государство получило бы в полтора раза больше.

«В период с 2005 года, когда был запущен «Сахалин-1», по 2018-й средний уровень налоговой нагрузки нефтяных компаний составлял порядка 50 процентов при показателе 29,4 процента по проектам СРП. Это свидетельствует о низкой бюджетной эффективности соглашений о разделе продукции», — отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов назвал передачу функций оператора проекта «Сахалин-1» компании «Роснефть — Сахалинморнефтегаз-Шельф» закономерным и оправданным решением.

«Прежний оператор проекта, компания ExxonMobil, де-факто самоустранилась от участия в нем, прекратила добычу нефти (еще с 15 мая нынешнего года), а затем и газа (с 16 сентября), тем самым полностью парализовав деятельность «Сахалина-1». Иначе как саботажем это назвать нельзя. ExxonMobil дотянула до указа президента России, который временно запрещает акционерам из недружественных стран продавать свои доли в стратегических активах, в том числе в «Сахалине-1». Необходимо отметить, что данный прецедент ярко демонстрирует весь абсурд и невыгодность для России проектов на условиях СРП», — заявил он.

Андрианов добавил, что ExxonMobil, вложив в проект лишь десять миллиардов долларов, получила выручку в объеме 25 миллиардов.

«При этом уровень налогообложения проектов СРП был значительно ниже (менее 30 процентов от выручки) чем уровень налогов для российских нефтегазовых компаний, работающих «на общих основаниях» (порядка 50 процентов от выручки). В итоге «Сахалин-1» оказался сверхприбыльным для ExxonMobil — его внутренняя норма доходности (IRR) превысила 20 процентов — значительно выше, чем на других проектах американской корпорации в разных регионах мира», — отметил эксперт.