Минпромторг оценил необходимость введения ограничений на продажу товаров в Крыму после ЧП

Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе после ЧП на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

Как заверили в министерстве, регион полностью обеспечен продовольствием и запасы товаров «находятся на достаточном уровне».

В Минпромторге указали, что ограничения на продажу товаров в одни руки могут вводиться, когда «в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса» товары покупаются «в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления, для последующей перепродажи по завышенным ценам».

8 октября на Крымском мосту вспыхнул пожар. Движение составов было временно приостановлено. После ЧП возобновила работу Керченская паромная переправа.

По информации Национального антитеррористического комитета, на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В Следственном комитете России сообщили о троих погибших.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.