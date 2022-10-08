Продажа билетов на автобусы из Севастополя на материковую часть РФ была приостановлена

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил о приостановке продажи билетов на автобусы из города в регионы материковой части России. Его слова передает ТАСС.

«Приостановлена продажа билетов на автовокзале на межсубъектные перевозки. Но в рамках города и в рамках субъекта (перевозки продолжаются. — «Газета.Ru»)», — сказал Иено.

Он также отметил, что сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, который стал причиной возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста были частично обрушены, а движение машин и поездов остановлено.

Ранее врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщал, что в субботу из-за погодных условий не удастся запустить паромную переправу.

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