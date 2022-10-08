Власти Японии назвали участие в «Сахалине-1» важным с точки зрения энергобезопасности

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Global Look Press

Власти Японии считают участие в проекте «Сахалин-1» важным для энергетической безопасности страны. Об этом телеканалу NHK заявил представитель японского министерства экономики, торговли и промышленности.

По словам чиновника, в настоящее время Япония не импортирует нефть с «Сахалина -1», но японская компания Sodeco владеет 30% проекта. Власти страны считают участие в проекте важным с точки зрения энергетической безопасности.

»[Проект. — «Газета.Ru»] является важным источником [нефти. — «Газета.Ru»] за пределами Ближнего Востока. Нет изменений в [позиции по. — «Газета.Ru»] важности интересов в «Сахалине-1» с точки зрения энергетической безопасности страны», — заявил представитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Правительству РФ поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1». Новый оператор получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas.

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