Юрист напомнил, что необходимо до 1 декабря заплатить налоги

Юрист Мельник: россияне должны до 1 декабря заплатить налоги за 2021 год

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Управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник рассказал агентству «Прайм», что до 1 декабря россияне должны заплатить налоги.

Он напомнил, что налог на имущество россияне платят за недвижимость: землю, здания, квартиры, машиноместа и так далее. Транспортный налог предстоит заплатить владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств.

Узнать о том, какие налоги необходимо заплатить, можно на сайте Федеральной налоговой службы, отметил юрист. Также важно заранее подать данные о льготах, тогда сумму пересчитают.

«Если в составе имущества допущены ошибки и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога», — подчеркнул Мельник.

В случае просрочки уплаты налогов предусмотрены штрафы. Пеня рассчитывается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

В конце сентября сообщалось, что Минфин предложил рассчитывать имущественный налог по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как это происходит сейчас.

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