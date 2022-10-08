Юрист напомнил, что необходимо до 1 декабря заплатить налоги

Управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник рассказал агентству «Прайм», что до 1 декабря россияне должны заплатить налоги.

Он напомнил, что налог на имущество россияне платят за недвижимость: землю, здания, квартиры, машиноместа и так далее. Транспортный налог предстоит заплатить владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств.

Узнать о том, какие налоги необходимо заплатить, можно на сайте Федеральной налоговой службы, отметил юрист. Также важно заранее подать данные о льготах, тогда сумму пересчитают.

«Если в составе имущества допущены ошибки и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога», — подчеркнул Мельник.

В случае просрочки уплаты налогов предусмотрены штрафы. Пеня рассчитывается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

В конце сентября сообщалось, что Минфин предложил рассчитывать имущественный налог по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как это происходит сейчас.