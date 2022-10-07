Обозреватель Bloomberg призвал Байдена ударить Саудовскую Аравию «по больному месту»

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Brendan McDermid/Reuters

Президент США Джо Байден должен ударить Саудовскую Аравию «по больному месту» за совместное с ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Бобби Гош.

Автор статьи полагает, что «пренебрежение» станет для «гордого» наследного принца Мухаммеда бин Салмана большим ударом, чем предлагаемые в США ответные меры, в том числе блокирование военных продаж Саудовской Аравии или возрождение антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК.

«Если саудовцы хотят строго коммерческих экономических отношений, пусть так и будет», — пишет Гош, поясняя, что это означает «никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток о плачевном послужном списке Саудовской Аравии в области прав человека».

Обозреватель предлагает относиться к Саудовской Аравии как «ко многим другим странам», к примеру, Малайзии или Брунею.

При этом администрация США сочла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прямым оскорблением президента Джо Байдена.

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