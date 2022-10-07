Германия не смогла назвать виновного в диверсиях на «Северных потоках»

Минобороны Германии: ФРГ неизвестно, кто мог стоять за диверсией на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что у властей Германии нет новых сведений о том, кто мог организовать предполагаемую диверсию на «Северных потоках». Его слова на брифинге 7 октября передает ТАСС.

«Ничего нового касательно обстоятельств дела нет», — сказал Коллац.

Он также отметил, что не может судить об информации журнала Spigel, согласно которой, по оценке Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, за диверсией могло стоять иностранное государство.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли утечки. По мнению шведских сейсмологов, произошедшее стало следствием взрывов. Nord Stream назвала повреждения газопроводов беспрецедентными.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек. Ведомство отметило, что подозрения в том, что их причиной стала диверсия, усилились.

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