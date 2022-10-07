Глава ЕК фон дер Ляйен: лидеры ЕС обсудят введение потолка цен на газ на саммите в Праге

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите в Праге 7 октября лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос введения потолка цен на газ. Ее слова передает ТАСС.

«Мы обсудим введение потолка. Как и где вводить — вот вопросы, которые мы будем обсуждать», — сказала она.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут высказал мнение, что введение потолка цен на газ станет неверным ответом на энергетический кризис в Европе и только усугубит проблемы континента.

Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что страны Евросоюза готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для получения электроэнергии. Она подчеркнула, что эта мера для промышленности будет вестись так, чтобы не допустить перебоев с поставками. По словам главы ЕК потолок цен на топливо должен стать временным решением.