AВС: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти приведет к очередному росту цен на бензин в США

Решение альянса ОПЕК+ снизить добычу нефти грозит американцам очередным повышением цен на бензин. В среднем они увеличатся на 10-30 центов за один галлон, говорится в сюжете американского телеканала ABC.

«Скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10—30 центов за один галлон (3,785 литра)», — сообщил АВС руководитель отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан.

Хаан пояснил, что сокращение объемов добычи нефти ОПЕК+ может способствовать большому росту трат на топливо жителями США, включая бензин и обогрев домов. Поэтому цены на них вырастут, заключил эксперт.

5 сентября альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

Цены на бензин в США уже увеличивались из-за высокого спроса. В среднем по стране за один галлон платят $3,83. Неделей ранее бензин стоил на 5 центов дешевле. В июне стоимость бензина на автозаправках в США обновила очередной исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон.