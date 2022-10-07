В Мексике заявили о невозможности добывать 2 млн баррелей нефти к 2024 году

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Global Look Press

Глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес заявила, что нефтедобывающие компании страны не смогут повысить добычу до 2 млн баррелей нефти в день к 2024 году, сообщает газета Jornada.

Национальная комиссия по углеводородам представила анализ и прогнозы по добыче нефти к 2024 году — наиболее оптимистичный прогноз предусматривает рост добычи до 1,789 млн баррелей в сутки.

«Ни один из них не предусматривает <…> увеличения [добычи] до 2 млн б/с», — заявила Поррес.

По ее словам, без активной разведки недр Мексика не сможет нарастить добычу нефти.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением стран — участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

В Белом доме заявили, что решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки демонстрирует, что организация солидарна с Россией.

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