ЕС допустил исключения для ряда стран по вопросу потолка цены на нефть из России

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций в отношении России допустил, что некоторые страны блока могут продолжить импорт сырой российской нефти, если это необходимо для их энергобезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ о новом пакете санкций против РФ.

«Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг», — отмечается в документе.

При этом, как пояснили в Евросоюзе, данное правило «никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России прерваны по не зависящим от них причинам».

К примеру, «конкретные проекты, имеющие большое значение для энергетической безопасности определенных третьих стран» могут быть временно освобождены от применения ограничений цены, а исключение может снова вводиться, «если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны».

«Еврокомиссия в тесных консультациях с Евросоветом выпустит руководство с уточнением практических аспектов применения механизма предельной цены», — указали в ЕС, подчеркивая, что это позволит «облегчить единое применение [правил], создать равные условия внутри ЕС и в глобальном масштабе».

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия ответит на введение Евросоюзом потолка цен на нефть после изучения официального документа.