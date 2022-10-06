Bloomberg: фондовый рынок Великобритании потерял $340 млрд за первый месяц премьерства Трасс

Британский фондовый рынок потерял £300 млрд или $340 млрд за первый месяц правления премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом сообщает Bloomberg.

«Первый месяц для правительства Лиз Трасс был безумным, и совокупная стоимость национальных рынков акций и облигаций сократилась по меньшей мере на 300 миллиардов фунтов стерлингов (340 миллиардов долларов)», — говорится в материале.

Причиной падения котировок и стоимости ценных бумаг во многом стала налоговая реформа, которую планировало провести правительство во главе с Трасс. Доверие инвесторов подорвало рекордное падение курса фунта стерлингов по отношению к американскому доллару.

«Отзывы, которые мы получаем от инвесторов, заключаются в том, что они считают Великобританию неинвестируемой, пока существует такой правительственный хаос», — заявил инвестиционный стратег компании Liberum Capital Ltd. Йоахим Клемент.

5 октября газета The Guardian сообщила, что причиной свыше 330 тыс. избыточных смертей в Великобритании за последние годы могло стать сокращение расходов правительства страны на общественные услуги и льготы. Эти меры вписывались в стратегию британских властей, проводящих политику жесткой экономии из-за усиления финансового и энергетического кризиса.