Рада уволила главу Нацбанка Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с поста главы Национального банка Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины», — написал он.

Шевченко подозревают в незаконном выводе денег из «Укргазбанка».

Сообщается, что дело касается незаконного вывода 206 млн гривен [около 5,6 млн долларов. — «Газета.Ru»] из «Укргазбанка» в 2014–2019 годах. Под подозрением находится группа лиц во главе с экс-председателем правления банка.

Ранее Шевченко покинул должность главы Нацбанка, которую занимал с 2020 года, в связи с причинами, связанными со здоровьем. С 2015 года он являлся председателем правления «Укргазбанка».

Сообщалось также, что он уходит в отставку в связи с ухудшением отношений с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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