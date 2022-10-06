Операторы связи ожидают нехватки технических специалистов из-за мобилизации

Операторы сотовой связи и компании, связанные с телекоммуникационными технологиями, опасаются резкого сокращения технических специалистов в связи с мобилизацией в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Телфин» и HeadHunter.

«В 2022 году зарплата в телекоммуникационных компаниях упала в 18 регионах страны, включая Москву, в среднем на 8%. Средняя зарплата в отрасли по стране практически не изменилась и составила 40,3 тыс. рублей. При этом число вакансий в сегменте растет: операторы признают, что ожидают нехватки технических специалистов из-за мобилизации», — говорится в материале.

В «Ростелекоме» предупредили, что кроме традиционной нехватки IT-специалистов, на рынке может возникнуть дефицит и технических специалистов со средним специальным образованием. В то же время участникам рынка не добавляет уверенности снижение средних заработных плат в коммуникационной отрасли. Тенденцию зафиксировали в ряде российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

«В Москве средние зарплаты в телекоме сократились на 8,82%, до 62 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 9,78%, до 52,6 тыс. рублей, при этом более 28 регионов повысили или сохранили зарплаты на уровне 2021 года», — сообщается в статье.

При этом крупнейшие операторы связи, включая МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2, сообщили, что не снижали зарплаты сотрудников за последний год. Несмотря на это, отрасль уже успела претерпеть убытки в связи со стартом мобилизации в России, отметили в «Акадо».

5 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что на фоне мобилизации Российский книжный союз попросил отсрочки от мобилизации для работников отрасли. По мнению представителей объединения, кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки». Причиной этому стал ряд факторов, включая острый кадровый дефицит, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в 2022 году.