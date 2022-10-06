Главу Нацбанка Украины подозревают в незаконном выводе денег из «Укргазбанка»

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Maxim Zmeyev/Reuters

Главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко подозревают в незаконном выводе денег из «Укргазбанка». Об этом сообщает издание «Страна».

«НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины – «Газета.Ru»] сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Дело касается периода, когда он возглавлял «Укргазбанк», --говорится в публикации.

Сообщается, что дело касается незаконного вывода 206 миллионов гривен [около 5,6 миллиона долларов — «Газета.Ru»] из «Укргазбанка» в 2014–2019 годах. Под подозрением находится группа лиц во главе экс-председателем правления банка.

Шевченко покинул должность главы Нацбанка, которую занимал с 2020 года, в связи с причинами, связанными со здоровьем. С 2015 года он являлся председателем правления «Укргазбанка».

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку в связи с ухудшением отношений с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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